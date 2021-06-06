من ولادة طفلة الأمير هاري وميغان ماركل، وإطلاق سراح الناشطة الفلسطينية منى الكرد، والبرلمان الأردني يفصل النائب أسامة العجارمة عقب تصريحاته الأخيرة، والجيش العراقي يُعلن إسقاط طائرتين مسيرتين فوق قاعدة عين الأسد، ووكالة ناسا تحقق في وجود الأجسام الطائرة المجهولة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، في رسالة على موقع مؤسسة Archewell - آرشي ويل: "في 4 يونيو، باركنا بوصول ابنتنا، ليليبت ديانا مونتباتن وندسور (لي لى).

أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الناشطة الفلسطينية منى الكرد، بعد اعتقالها صباح الأحد من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس، بتهمة "المشاركة بأعمال شغب وعنف"، حسب بيان أصدرته الشرطة الإسرائيلية، في حين مازال شقيقها محمد الكرد يخضع للتحقيقات.

صوت أعضاء البرلمان الأردني، الأحد، في جلسة استثنائية، بالموافقة على مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، بعد تصريحات وصفت بـ"المسيئة" صدرت عنه.

أعلن الجيش العراقي أن منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد اعترضت وأسقطت طائرتين مسيرتين حلقتا فوق القاعدة في محافظة الأنبارصباح الأحد، وفقا لبيان صادر عن القوات المسلحة

قال بيل نيلسون رئيس وكالة الملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، في مقابلة مع CNN، إن الوكالة بدأت تحقيقًا في مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة مؤخرًا.