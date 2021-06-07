توب 5.. حماس تُهدد بقصف إسرائيل.. وبلينكن يدعو الصين للشفافية

من تهديد حماس باستهداف إسرائيل، ودعوة بلينكن الصين لشفافية أكبر حول منشأ كورونا، وموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء جديد لمرض الزهايمر، إلى القصة وراء اختيار هاري وميغان اسم طفلتهما الجديدة… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

حذرت حركة "حماس" الفلسطينية، الاثنين، إسرائيل من أن تقترب "مسيرة الأعلام"، المقررة الخميس المقبل، من القدس والمسجد الأقصى، وطالبت الوسطاء الذين شاركوا في التوصل إلى الهدنة بـ"لجم" إسرائيل، مهددة باستهداف إسرائيل بالصواريخ مجددًا.

دعا وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، الصين لشفافية أكبر فيما يتعلق بمنشأ فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الاثنين، على دواء جديد لمرض الزهايمر للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عامًا.

نفت والدة افيرا منغيستو أن يكون الصوت الذي في التسجيل الصوتي المنسوب له والذي بثته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صحيحا.

أعلن متحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الأحد أن الزوج أنجب طفلة جديدة، اختارا لها اسم ليليبيث ديانا، فما القصة وراء هذا الاسم؟