توب 5: الصين محور قمة الناتو.. ورسالة السيسي إلى أمير قطر

من المباحثات المصرية القطرية في الدوحة ورسالة السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد، وتأييد محكمة مصرية إعدام 12 من الإخوان والسجن المؤبد لـ31 في "فض اعتصام رابعة"، وممثل المرشد الإيراني يهاجم السعودية بسبب قرار الحج، ورئيس الناتو يحذر من إنتاج الصين "تكنولوجيات مدمرة" تغير طبيعة الحرب، وصولا إلى إعلان فعالية لقاح "نوفافاكس"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إنه "لا توجد طريقة" يمكن لحلف الناتو أن يتجاهل بها الصعود الاقتصادي والعسكري للصين، مُسلطًا الضوء على استثماراتها في "التقنيات المدمرة الجديدة" التي لديها القدرة على تغيير طبيعة الحرب.