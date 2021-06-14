توب 5: الصين محور قمة الناتو.. ورسالة السيسي إلى أمير قطر

من المباحثات المصرية القطرية في الدوحة ورسالة السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد، وتأييد محكمة مصرية إعدام 12 من الإخوان والسجن المؤبد لـ31 في "فض اعتصام رابعة"، وممثل المرشد الإيراني يهاجم السعودية بسبب قرار الحج، ورئيس الناتو يحذر من إنتاج الصين "تكنولوجيات مدمرة" تغير طبيعة الحرب، وصولا إلى إعلان فعالية لقاح "نوفافاكس"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع نظيره القطري بالدوحة.. وينقل رسالة من السيسي لتميم

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "هناك إرادة سياسية لدى مصر وقطر لطي صفحة الماضي واستشكاف آفاق التعاون"، حسب تصريحاته لقناة "الجزيرة" القطرية.



محكمة مصرية تؤيد إعدام 12 من الإخوان.. والسجن المؤبد لـ31 في "فض اعتصام رابعة"

أيدت محكمة مصرية، الاثنين، إعدام 12 متهمًا وتخفيف عقوبة 31 آخرين من الإعدام إلى المؤبد من بين المتهمين في القضية المعروفة بـ"فض رابعة العدوية".



ممثل خامنئي يهاجم السعودية: قرار الحج صدر دون تشاور أو رد على استفساراتنا

انتقد سيد عبد الفتاح نواب، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في شؤون الحج والزيارة، قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج على المواطنين والمقيمين داخل المملكة للعام الثاني بسبب جائحة كورونا.



رئيس الناتو: الصين تستثمر في "تكنولوجيات مدمرة" تغير طبيعة الحرب.. ولا يمكن تجاهل صعودها

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إنه "لا توجد طريقة" يمكن لحلف الناتو أن يتجاهل بها الصعود الاقتصادي والعسكري للصين، مُسلطًا الضوء على استثماراتها في "التقنيات المدمرة الجديدة" التي لديها القدرة على تغيير طبيعة الحرب.



لقاح "نوفافاكس" ضد كورونا يُظهر فعالية إجمالية تبلغ 90.4% بتجارب المرحلة الثالثة بأمريكا والمكسيك

أعلنت شركة "نوفافاكس" الأمريكية الإثنين، أن اللقاح المرشح لمواجهة فيروس كورونا يتمتع بفعالية إجمالية تبلغ 90.4%، في تجربة المرحلة الثالثة، التي أجريت في أنحاء الولايات المتحدة، والمكسيك.