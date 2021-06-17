توب 5: كيري يلتقى محمد بن سلمان.. وسفن إيرانية تغير وجهتها في الأطلنطي

من تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء تفويض حرب العراق، وتغيير سفن حربية إيرانية تغير اتجاهها من المحيط الأطلنطي إلى قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، وإضراب عام في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، ولقاء جون كيري ومحمد بن سلمان خلال زيارته السعودية، وصولا إلى رحيل راموس عن ريال مدريد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على إلغاء التفويض القانوني لعام 2002 للحرب في العراق، في إشارة إلى ما يأمله مؤيدو مشروع القانون أن يكون خطوة أولى للحد من سلطات الحرب الموسعة للرئيس التي تم سنها بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 الإرهابية.