توب 5: كيري يلتقى محمد بن سلمان.. وسفن إيرانية تغير وجهتها في الأطلنطي

من تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء تفويض حرب العراق، وتغيير سفن حربية إيرانية تغير اتجاهها من المحيط الأطلنطي إلى قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، وإضراب عام في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، ولقاء جون كيري ومحمد بن سلمان خلال زيارته السعودية، وصولا إلى رحيل راموس عن ريال مدريد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

سفن حربية إيرانية تغير اتجاهها من المحيط الأطلنطي إلى قبالة الساحل الغربي لإفريقيا

تتجه سفينتان إيرانيتان قبالة الساحل الغربي لإفريقيا شمالًا، وفقًا لثلاثة مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية، وليس عبر المحيط الأطلنطي باتجاه فنزويلا كما زعمت إيران في وقت سابق من هذا الشهر.



مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح إلغاء تفويض حرب العراق لعام 2002

صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على إلغاء التفويض القانوني لعام 2002 للحرب في العراق، في إشارة إلى ما يأمله مؤيدو مشروع القانون أن يكون خطوة أولى للحد من سلطات الحرب الموسعة للرئيس التي تم سنها بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 الإرهابية.



إضراب عام في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية والمطالبة بحكومة إنقاذ وطني

شهد لبنان إضرابًا عامًا، الخميس، استجابة لدعوة الاتحاد العمالي العام، احتجاجًا "تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية ولتأليف حكومة إنقاذ وطني".



الخارجية الأمريكية: جون كيري التقى محمد بن سلمان خلال زيارته السعودية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين بارزين آخرين خلال زيارته الأخيرة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



راموس يكشف سبب رحيله عن ريال مدريد: وضعوا لي مدة صلاحية للعقد ولم يخبروني

كشف مدافع ريال مدريد الذي سيغادر الفريق، سيرخيو راموس، الأسباب التي أدت لخروجه من الفريق الملكي مؤكدا أنه لم يكن يرغب بالمغادرة لكنه تفاجأ بأن العقد المقدم له قد "انتهت صلاحيته".