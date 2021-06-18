من إعلان السلطات الفلسطينية إعادة شحنات لقاح فايزر "غير المطابقة للمواصفات" إلى إسرائيل، وترقب انعكاسات نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران، وزعيم كوريا الشمالية مستعد "لحوار أو مواجهة" مع أمريكا، ومتغير دلتا في طريقه لتصدر إصابات كورونا عالميًا، وصولا لخروج لاعب الدنمارك كريستيان إريكسن من المستشفى بعد جراحة ناجحة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وزيرة الصحة الفلسطينية: أعدنا شحنات لقاح فايزر "غير المطابقة للمواصفات" إلى إسرائيل

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن الطواقم الصحية المختصة وجدت اللقاحات التي سلمتها إسرائيل، في وقت سابق الجمعة، "غير مطابقة للمواصفات".



مع اقتراب الحسم.. هل تشهد سياسة إيران تغييرًا جذريًا؟

اتجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب خليفة للرئيس حسن روحاني فيما تواصل البلاد صراعها مع جائحة كورونا والعقوبات المفروضة عليها. يعتقد العديد من المراقبين أن المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي سيفوز على الأرجح في السباق.



كيم جونغ أون: كوريا الشمالية مستعدة "للحوار والمواجهة" مع الولايات المتحدة

قال الزعيم الكوري الشمالي كين جونغ أون، إن بلاده يجب أن تكون "مستعدة للحوار والمواجهة"، وأن تكون "مستعدة تمامًا للمواجهة"، وذلك وفقا لما قاله أثناء مناقشة الاستراتيجية الدولية للبلاد، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة.



كبير علماء "الصحة العالمية": متغير دلتا في طريقه ليصبح سلالة كورونا المهيمنة عالميًا

قالت الدكتورة سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، خلال إيجاز صحفي في جنيف يوم الجمعة، إن متغير دلتا في طريقه ليصبح البديل السائد عالميًا لفيروس كورونا.



خروج لاعب الدنمارك كريستيان إريكسن من المستشفى بعد عملية ناجحة

أكد الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، الجمعة، خروج النجم الدنماركي كريستيان إريكسن من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.