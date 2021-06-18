من إعلان السلطات الفلسطينية إعادة شحنات لقاح فايزر "غير المطابقة للمواصفات" إلى إسرائيل، وترقب انعكاسات نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران، وزعيم كوريا الشمالية مستعد "لحوار أو مواجهة" مع أمريكا، ومتغير دلتا في طريقه لتصدر إصابات كورونا عالميًا، وصولا لخروج لاعب الدنمارك كريستيان إريكسن من المستشفى بعد جراحة ناجحة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
اتجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب خليفة للرئيس حسن روحاني فيما تواصل البلاد صراعها مع جائحة كورونا والعقوبات المفروضة عليها. يعتقد العديد من المراقبين أن المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي سيفوز على الأرجح في السباق.
قال الزعيم الكوري الشمالي كين جونغ أون، إن بلاده يجب أن تكون "مستعدة للحوار والمواجهة"، وأن تكون "مستعدة تمامًا للمواجهة"، وذلك وفقا لما قاله أثناء مناقشة الاستراتيجية الدولية للبلاد، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة.