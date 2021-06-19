توب 5: إبراهيم رئيسي رئيسًا لإيران.. وغاز مسيل قبل لقاء الأهلي والترجي

من الإعلان عن فوز المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي برئاسة إيران، ودخول القيادة المركزية الأمريكية على خط أزمة سد النهضة، وسحب أمريكا أنظمة صواريخ ومعدات وجنود من السعودية، وصدام الأساقفة الكاثوليك مع الرئيس الأمريكي بسبب حق الإجهاض، وصولا إلى إطلاق الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع في المدرجات قبيل مباراة الأهلي والترجي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي الذي شغل منصب رئيس السلطة القضائية بالبلاد، بالانتخابات الرئاسية الـ13.

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، إن سلوك إثيوبيا بشأن مشكلة سد النهضة "يقلقنا"، فيما رأى أن المملكة العربية السعودية جادة بشأن الوصول حل سياسي للأزمة في اليمن.

كشف مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" أن الأخيرة تقوم بسحب أنظمة صاروخية دفاعية ومعدات عسكرية أخرى بالإضافة إلى جنود من المملكة العربية السعودية ومناطق أخرى بالشرق الأوسط، وذلك ضمن حملة إعادة تموضع مهمتها وقواتها لمواجهة روسيا والصين.

شرع مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة في خطة، يوم الجمعة، من شأنها حرمان الشخصيات العامة التي تدعم حقوق الإجهاض من طقس "المناولة المقدسة"، مما يشكل توبيخًا علنيًا محتملاً للرئيس جو بايدن.

أطلقت قوات الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع في مدرجات ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس شرقي العاصمة تونس، قبيل مباراة الترجي والأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.