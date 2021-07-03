توب 5: السيسي يفتتح قاعدة بحرية ضخمة في مصر.. وحريق خليج المكسيك

من افتتاح الرئيس المصري قاعدة بحرية ضخمة على ساحل البحر المتوسط، وتعليق السعودية تالرحلات الجوية مع 4 دول ووقف السفر إليها دون إذن، مرورًا بحريق هائل يشبه العين يندلع تحت الماء في خليج المكسيك، وحرائق كندا ضخمة بسبب الحر، وصولا إلى اتهام الفاتيكان 10 أشخاص بينهم مسؤول كبير في فضيحة مالية دولية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، قاعدة "3 يوليو" البحرية في منطقة جربوب المطلة على البحر المتوسط (شمال غرب البلاد)، وهي واحدة من أكبر القواعد البحرية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق السفر من وإلى عدد من البلدان، بينها الإمارات، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا فيها وانتشار سلالة جديدة منه

اندلع حريق تحت سطح مياه خليج المكسيك يشبه "عين النار"، وفقًا لشركة النفط الحكومية المكسيكية بيميكس تمت السيطرة على النيران بعد قرابة 5 ساعات.

أجبر حرائق الغابات سريعة الانتشار أكثر من 1000 شخص على الإخلاء من قرية ليتون في كندا، بعد يوم واحد من تسجيلها درجات حرارة قياسية هي الأعلى على الإطلاق.

اتهم الفاتيكان 10 أشخاص، بينهم كاردينال إيطالي، بارتكاب عدة جرائم مالية مزعومة بما في ذلك الابتزاز والفساد والاحتيال والتزوير والاختلاس وإساءة استخدام السلطة.