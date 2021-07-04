من التوصل لاتفاق تسوية بين هيئة قناة السويس المصرية والشركة المالكة لسفينة "إيفرغيفن" التي جنحت في القناة قبل أكثر من 3 شهور، إلى إعلان السعودية عن غرامة مالية على كل من يحاول الوصول لمناطق الحج دون تصريح، وخضوع بابا الفاتيكان إلى عملية جراحية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

توصلت هيئة قناة السويس المصرية إلى تسوية مع الشركة المالكة لسفينة "إيفرغيفن" حول التعويضات المطلوبة بسبب عرقلة السفينة للملاحة بقناة السويس إثر جنوحها في مارس/آذار الماضي.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، عن فرض غرامة مالية على من يحاول الوصول إلى مناطق الحج دون تصريح، وذلك اعتبارًا من 5 يوليو/ تموز الجاري وحتى 23 يوليو.

صرح المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، لشبكة CNN، إن البابا فرنسيس يخضع لعملية جراحية بسبب "التهاب الرتج بالقولون"، مساء الأحد، وذلك بعد ساعات فقط من حضوره صلاة الأحد في ساحة القديس بطرس.

أعلن الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون يوم الخميس أنه سيحاول الانطلاق في رحلته إلى الفضاء في 11 يوليو/ تموز، قبل 9 أيام فقط من قيام أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، برحلته الفضائية.

وثقت عدسة المصور الهندي مايكل دسوزا مشهد قرية بلد سيت وموقعها الجبلي الفريد في أعالي جبال الحجر، وهي تعد واحدة من أجمل القرى الجبلية في سلطنة عُمان.