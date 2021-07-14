من اتهام شبكة استخبارات إيرانية بالتآمر لاختطاف صحفية أمريكية، وافتتاح الإمارات سفارتها في إسرائيل رسميًا، وإطلاق إدارة بايدن عملية إجلاء آلاف الأفغان الذين ساعدوا الجيش الأمريكي، وسعد الحريري يقدم مقترحًا جديدًا لتشكيل حكومي إلى الرئيس اللبناني، وصولا إلى كشف مؤامرة اغتيال رئيس هايتي روابط أمريكية‫.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

إحباط مؤامرة لاختطاف مسيح نجاد من أمريكا.. ومسؤولون: شبكة إيرانية تستهدف معارضين بعدة دول منها الإمارات

أكدت الناشطة الإيرانية الأمريكية البارزة مسيح علي نجاد، التي قادت حملة ضد فرض الحجاب في طهران، أنها كانت الشخصية المستهدفة التي أعلنت السلطات الأمريكية عن إحباط مؤامرة لعملاء استخبارات إيرانيين لاختطافها من نيويورك وإعادتها بالقوة لطهران.

الإمارات تفتتح سفارتها في تل أبيب رسميًا.. وإسرائيل: مسمار آخر في نعش إيران

افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب رسميًا، الأربعاء، بعد مرور أسبوعين من افتتاح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سفارة بلاده رسميًا في أبوظبي، خلال أول زيارة من نوعها للإمارات.

إدارة بايدن تطلق عملية "إنقاذ الحلفاء" لإجلاء آلاف الأفغان الذين ساعدوا الجيش الأمريكي

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "عملية إنقاذ الحلفاء"، وهي محاولة لنقل آلاف الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة طوال حملتها العسكرية التي استمرت قرابة عقدين من الزمن في أفغانستان.

الحريري يقدم مقترحًا جديدًا للحكومة إلى الرئيس اللبناني مع استمرار الاحتجاجات في بيروت

قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، حكومة مُؤلفة من 24 وزيرًا إلى رئاسة الجمهورية، الأربعاء، في محاولة لإنهاء أزمة سياسية استمرت تسعة أشهر داخل البلد المتدهور اقتصاديًا.

مؤامرة اغتيال رئيس هايتي تكشف روابط أمريكية‫.. من هو كريستيان إيمانويل سانون وماذا نعرف عنه؟

ماذا نعرف عن كريستيان إيمانويل سانون، الذي اتهمته السلطات بتدبير اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس الأسبوع الماضي؟ وهل تآمر الطبيب المقيم في فلوريدا والقس لتولي الرئاسة؟ مراسل CNN مات ريفرز يكشف لكم التفاصيل.