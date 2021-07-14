من اتهام شبكة استخبارات إيرانية بالتآمر لاختطاف صحفية أمريكية، وافتتاح الإمارات سفارتها في إسرائيل رسميًا، وإطلاق إدارة بايدن عملية إجلاء آلاف الأفغان الذين ساعدوا الجيش الأمريكي، وسعد الحريري يقدم مقترحًا جديدًا لتشكيل حكومي إلى الرئيس اللبناني، وصولا إلى كشف مؤامرة اغتيال رئيس هايتي روابط أمريكية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أكدت الناشطة الإيرانية الأمريكية البارزة مسيح علي نجاد، التي قادت حملة ضد فرض الحجاب في طهران، أنها كانت الشخصية المستهدفة التي أعلنت السلطات الأمريكية عن إحباط مؤامرة لعملاء استخبارات إيرانيين لاختطافها من نيويورك وإعادتها بالقوة لطهران.