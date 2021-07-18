من توافق دول أوبك بلس على زيادة إنتاج النفط تدريجياً وزيادة حصة الإمارات، وإطلاق السلطات المصرية سراح عدد من الناشطين والصحفيين، وظهور بشار الأسد وعائلته يتناولون الشاورما في دمشق، وزوجة رئيس هايتي الراحل ترتدي سترة واقية بعد اغتياله، وصولا إلى آخر تطورات حالة الصحية لياسمين عبد العزيز... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وافقت مجموعة أوبك بلس يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط تدريجياً ابتداء من أغسطس/ آب المقبل.

أطلقت السلطات المصرية سراح عدد من الناشطين السياسيين البارزين، بعضهم كان محبوسًا على ذمة قضايا تتضمن اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة"، من بينهم الناشطة إسراء عبدالفتاح، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري.

تداول مغردون مقربون من الحكومة السورية صورا للرئيس السوري بشار الأسد وعائلته وهم يتناولون شاورما في أحد مطاعم مدينة دمشق بعد أدائه القسم الرئاسي للمرة الرابعة

عادت السيدة الأولى لهاييتي، مارتين مويس، إلى بورت أو برنس بعد ظهر السبت. في مقطع فيديو قصير نشرته الحكومة الهاييتية، شوهدت تسير بحذر شديد، وهي ترتدي دعامة على ذراعها اليمنى، ويبدو أنها ترتدي سترة واقية من الرصاص. وهي شاهدة على اغتيال الرئيس الهاييتي السابق. تقرير مراسل CNN مات ريفرز.

كشف الفنّان المصري أحمد العوضي أنّ زوجته الفنّانة ياسمين عبد العزيز "في الرعاية" حالياً، وقال إنّ أي تصريح حول حالتها الصحية سيكون من خلاله فقط، وطلب من محبيها الدعاء لها.