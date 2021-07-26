توب 5.. ميقاتي رئيسا مكلفا للحكومة اللبنانية.. ونص الفصل 80 بدستور تونس

من كلمات نجيب ميقاتي الأولى بعد تسميته رئيس حكومة مكلف في لبنان، وقرارات الرئيس التونسي التي أثارت تفاعلا بين نشطاء، وتعليق توكل كرمان على الأحداث التي شهدتها تونس، ومقابلة حصرية مع قائد طالبان باكستان، إلى توضيح وزارة الداخلية السعودية للمواقع والأماكن التي لايمكن دخولها الأشخاص غير المحصنين.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، أنه يمتلك الضمانات الخارجية المطلوبة لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، وذلك بعد حصوله على 72 صوتا نيابيا كانت كافية لتكليفه بتشكيل الحكومة

أثارت قرارات الرئيس التونسي ليل الأحد إلى الإثنين والتي أكد فيها على استناده إلى الفصل 80 من الدستور التونسي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

علقت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، على الأحداث التي شهدتها تونس، ليلة الأحد للإثنين، والقرارات التي أصدرها الرئيس قيس بن سعيد والتي منها تجميد المجلس النيابي.

في مقابلة حصرية لشبكة CNN، تحدث نور والي محسود، زعيم حركة طالبان باكستان، عن علاقة الجماعة بحركة طالبان أفغانستان، في أول مقابلة تلفزيونية له. تقرير مراسل CNN نك روبرتسون يسلط الضوء على أبرز ما قاله.

وضحت وزارة الداخلية السعودية المواقع والأماكن التي لا يمكن للفرد سواء مواطن أو مقيم من دخولها دون تحصين ضد فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب المقبل.