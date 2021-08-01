توب 5: اشتباكات طائفية في لبنان.. وذهبية ثانية لقطر بالأولمبياد

من وقوع اشتباكات طائفية بمنطقة خلدة في لبنان عقب جريمة قتل ثأرًا، إلى اتهام إسرائيل لإيران بتنفيذ الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب، وفوز قطر بميدالية ذهبية ثانية في أولمبياد طوكيو... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

انتشرت قوات الجيش اللبناني، الأحد، في منطقة خلدة، إثر وقوع اشتباكات طائفية غداة مقتل شخص بالرصاص خلال حفل زفاف، السبت، في جريمة ثأر، فيما حذر رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي وجماعة "حزب الله" وتيار المستقبل من اشتعال الفتنة.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن بلاده لديها أدلة استخباراتية على وقوف إيران وراء الهجوم على ناقلة نفط مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب، بينما نفت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات الإسرائيلية ووصفتها بـ"الباطلة".

حصلت قطر على الميدالية الذهبية الثانية في أولمبياد طوكيو، الأحد، بعدما تشارك لاعبها معتز برشم المركز الأول في الوثب العالي مع الإيطالي جيانماركو تامبيري.

في الوقت الذي تكافح فيه الصين تفشيًا جديدًا من خلال تطبيق قيود مشددة لـ فيروس كورونا، ينتشر الغضب من اللوائح الحكومية المتعلقة بفيروس كورونا إلى الشوارع في أماكن مثل فرنسا وأستراليا.

صُنّف معلم The Marble Arch Mound، الذي افتُتح في 26 يوليو/تموز في لندن، على أنه أسوأ موقع في عاصمة المملكة المتحدة. ويُفترض أن يكون المعلم مساحة مورقة تتزين بالأشجار والأعشاب المنبثقة من جوانبه، ولكنه عبارة عن كومة من التراب.