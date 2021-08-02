من تهديد رومانيا إيران بسبب الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية، ونشر مصر فيديو لوصول الغواصة S-44، وتوضيح شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية سبب الهبوط الاضطراري، ورد طهران على اتهام البحرين لـ"المركزي الإيراني" بغسل أموال، وصولا إلى شركة "الكافيار" التي أسسها لاجئون ودخلت موسوعة غينيس من دبي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رومانيا تهدد إيران بـ"الرد المناسب" وتستدعي سفير طهران لديها بسبب الهجوم على الناقلة الإسرائيلية

استدعت رومانيا السفير الإيراني لديها على خلفية الهجوم بطائرة مسيرة مفخخة على ناقلة نفط في بحر العرب ما أسفر عن مقتل روماني وبريطاني، وفق ما قالته وزارة الخارجية الرومانية الإثنين

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، الاثنين، عن وصول الغواصة S-44 إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، قادمة من ميناء كيل بألمانيا.

أوضحت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الاثنين، أن جرس الإنذار كان سبب الهبوط الاضطراري لإحدى رحلاتها المتجهة من العاصمة المصرية، القاهرة إلى العاصمة الأردنية، عمّان.

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، على الاتهامات التي وجهتها السلطات البحرينية للبنك المركزي الإيراني بضلوعه بعمليات "غسل أموال" هي "الأضخم" بتاريخ المملكة.

أسست شركة "أمستر" للكافيار في أمريكا من قبل عائلة جورجية لاجئة أرادت مشاركة وصفاتها العائلية مع العالم. اليوم، تتخذ "أمستر كافيار" من دبي مقرًا لها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تصنع وتورد "الذهب الأسود" إلى أفخم الفنادق والمطاعم في المنطقة.