من تحميل وزير الخارجية السعودي حزب الله مسؤولية مشاكل لبنان واشتراط تقديم المساعدات له الى تحديد إسرائيل اسم الضابط الإيراني المسؤول عن الهجوم على الناقلة.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، أن تقديم مساعدات للحكومة اللبنانية مرهون بإجراء إصلاحات جادة وضمان وصول المعونات إلى مستحقيها، وأشار إلى أن فرض حزب الله هيمنته على الدولة يمثل السبب الرئيسي لمشاكل لبنان
حددت إسرائيل اسم الشخص المسؤول عن الهجوم الانتحاري بطائرة مسيرة على الناقلة المرتبطة بإسرائيل في خليج عُمان والتي أسفرت عن مقتل 2 من أفراد الطاقم في إطار سعي إسرائيل لحشد المجتمع الدولي من أجل توجيه رد قوي ومشترك على ما تصفه بالغطرسة الإيرا