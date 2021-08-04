من تحميل وزير الخارجية السعودي حزب الله مسؤولية مشاكل لبنان واشتراط تقديم المساعدات له الى تحديد إسرائيل اسم الضابط الإيراني المسؤول عن الهجوم على الناقلة.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وزير الخارجية السعودي يحمل حزب الله مسؤولية مشاكل لبنان ويشدد على شرط تقديم المساعدات

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، أن تقديم مساعدات للحكومة اللبنانية مرهون بإجراء إصلاحات جادة وضمان وصول المعونات إلى مستحقيها، وأشار إلى أن فرض حزب الله هيمنته على الدولة يمثل السبب الرئيسي لمشاكل لبنان

إسرائيل تحدد اسم الضابط الإيراني المسؤول عن الهجوم على الناقلة

حددت إسرائيل اسم الشخص المسؤول عن الهجوم الانتحاري بطائرة مسيرة على الناقلة المرتبطة بإسرائيل في خليج عُمان والتي أسفرت عن مقتل 2 من أفراد الطاقم في إطار سعي إسرائيل لحشد المجتمع الدولي من أجل توجيه رد قوي ومشترك على ما تصفه بالغطرسة الإيرا

ماكرون: فرنسا تتعهد بنحو 118 مليون دولار لمساعدة لبنان

تعهدت فرنسا بتقديم ما يقرب من 118 مليون دولار كمساعدات للبنان خلال مؤتمر مساعدات عقد بالضبط بعد عام واحد من الانفجار المدمر في ميناء بيروت.

تقرير: الناقلة التي خشي أنها اختطفت قبالة الإمارات آمنة بعد"مغادرة من صعدوا على متنها"

باتت الناقلة التي خشي أنها اختطفت قبالة سواحل الإمارات، مساء الثلاثاء، آمنة، بعد مغادرة من صعدوا على متنها، وفقا لتقرير UKMTO البريطاني المتخصص بشؤون الملاحة البحرية التجارية.

رغم التحديات والإصابة.. معن أسعد يهدي سوريا أول ميدالية أولمبية منذ 16 عاما

حقق الرباع السوري معن أسعد برونزية رفع الأثقال لوزن 109 كغ فما فوق في أولمبياد طوكيو، الأربعاء، ليمنح ميدالية جديدة للدول العربية في المحفل العالمي