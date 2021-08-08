من مؤشرات تنذر بالسوء في أفغانستان مع تقدم طالبان، واستدعاء السودان سفيره لدى إثيوبيا، وإعلان أرامكو تضاعف أرباحها، وجنازة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، وصولا إلى لحظة بكاء ميسي خلال مؤتمر وداع برشلونة… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تسيطر طالبان على عاصمتين إقليميتين مع استمرار تدهور الوضع في البلاد.

سحب السودان سفيره لدى أديس أبابا، بعد تصريحات مسؤولي إثيوبيا الرافضة لمساعدة الخرطوم في إنهاء النزاع في إقليم تيغراي، "بداوعي عدم حيادها واحتلالها لأراضٍ إثيوبية"، حسب بيان لوزارة الخارجية السودانية الأحد.

أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، زيادة أرباحها إلى 95.5 مليار ريال سعودي (25.5 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2021، وهي تشكل 4 أضعاف ما جنته في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا بيان للشركة الأحد.

شيّعت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، بعد صلاة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، إلى مثواها الأخير، بجوار حبيب العمر الفنّان الراحل سمير غانم، في مدافن "الوفاء والأمل" بمدينة نصر.

ظهر ليونيل ميسي لاعب برشلونة، متأثرًا خلال مؤتمر صحفي أقيم لإعلان رحيله عن النادي.