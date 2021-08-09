من رسالة عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر إلى الرئيس الأمريكي جو بايدين ومطالبته برفع السرية عن الوثائق السرية وأي دور للسعودية، إلى المباحثات بين مصر وإسرائيل حول إسالة الغاز الطبيعي، والخلل الفني في جسر لندن الشهير... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وجهت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تطالبه بعدم المشاركة في إحياء الذكرى العشرين للهجمات إلا بعد الكشف عن الوثائق السرية المرتبطة بالتحقيق في الهجمات ودور المملكة العربية السعودية.

بحث وزير البترول المصري طارق الملا ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرّار التعاون بين البلدين في الغاز الطبيعي والخطط المستقبلية لإسالة الغاز الإسرائيلي في مصر لإعادة تصديره.

كشفت الخارجية الإيرانية ن آخر تطورات المفتوضات التي جرت قبل فترة مع السعودية، الإثنين، مؤكدة أن حل جميع المساءل الخلافية ليس ضروريا بين البلدين

هل تساءلت عن كيفية تنفيذ طيران الإمارات أحدث إعلان جريء لها فوق برج خليفة في دبي؟ وعما إذا كان حقيقاً أم مزيفاً؟ كشفت شركة الطيران عمّا حدث وراء الكواليس.

تسبب خطأ تقني في ترك جسر لندن الشهير عالميًا في العاصمة البريطانية، لندن، مفتوحًا بعد ظهر يوم الاثنين، حيث لم تتمكن السيارات والمشاة من العبور.