من إعلان وزارة العدل الأمريكية عن إجراء مراجعة لرفع السرية عن وثائق 11 سبتمبر، إلى استقالة حاكم نيويورك بعد اتهامات بالتحرش الجنسي، وانتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان بعد رحيله عن برشلونة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها ستراجع ما سبق حجبه من معلومات أو وثائق متعلقة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول لكشف ما يمكن كشفه للعامة، فيما تواجه ضغوطًا من أسر ضحايا الهجمات وأعضاء بالكونغرس لرفع السرية عن الوثائق قبل الذكرى العشرين للهجمات.

طالب رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، بحل المظالم والمطالب تحت "راية الوطن وولي الأمر" مشيرا إلى أن الوقوف مع الوطن والأمير "واجب" عل كل مواطن ومقيم في قطر

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، الثلاثاء، عن استقالته من منصبه، بعد اتهامات بالتحرش الجنسي.

غادر نجم كرة القدم الأرجنتيني وأسرته من مطار "برشلونة إل برات" الدولي متجهًا إلى فرنسا، فيما أكد والده للصحفيين في المطار أن ميسي سيوقع لنادي باريس سان جيرمان، فيما احتشدت جماهير النادي الفرنسي في مطار باريس لو بورجيه للاحتفال باستقبال ميسي.

إذا كان لديك طفل صغير على وشك العودة إلى المدرسة، وتشعر بالقلق بشأن فرص إصابته بفيروس كورونا، فعليك التحقق للتأكد من أن المدرسة تتبع هذه البروتوكولات