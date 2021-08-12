من تعليق المحكمة الجنائية الدولية على موعد تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وأمريكا تدرس نقل سفارتها إلى مطار كابول مع سرعة تقدم طالبان، وتحقيقات بالجزائر بعد مقتل شاب حرقًا اشتبه غاضبون في تورطه بحرائق الغابات، وضاحي خلفان يعلق على أزمة قبيلة "آل مرة" وانتخابات قطر، واحتجاجات في لبنان إثر رفع الدعم عن المحروقات.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

المحكمة الجنائية الدولية: لم نناقش أية مواعيد مع حكومة السودان لمحاكمة عمر البشير

قال كبير المدعين العامين كريم خان بعد اجتماعات مع الحكومة السودانية في الخرطوم يوم الخميس، إن ادعاء المحكمة الجنائية الدولية "لم يناقش" مواعيد محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير.



مع سرعة تقدم طالبان نحو العاصمة.. أمريكا تدرس نقل سفارتها إلى مطار كابول

قال مسؤول أمريكي ومصدر دبلوماسي غربي ومصدر آخر مطلع على الوضع لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة تدرس نقل سفارتها إلى مطار كابول وسط تدهور الوضع الأمني ​​في أفغانستان.



صدمة في الجزائر بعد مقتل شاب وحرقه على يد غاضبين اعتقدوا في تورطه بحرائق الغابات

أثار مقتل شاب حرقًا على يد جزائريين غاضبين حالة من الصدمة والاستياء في البلاد، بعد اعتقادهم في تسببه بإشعال الحرائق في غابات منطقة تيزي وزو، فيما أعلنت السلطات الجزائرية فتح تحقيق في الواقعة.



ضاحي خلفان يعلق على أزمة قبيلة "آل مرة" وانتخابات قطر: من يملك الأكثر يملك الأقل

علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على أزمة قبيلة "آل مرة" وانتخابات مجلس الشورى في قطر المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، معتبرًا أن "من يملك الأكثر يملك الأقل".



احتجاجات في لبنان إثر رفع الدعم عن المحروقات.. وعون يستدعي حاكم المصرف المركزي

فجر نبأ قرار المصرف المركزي اللبناني برفع الدعم عن المحروقات موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عمد محتجون إلى قطع الطرقات تعبيراً عن رفضهم للخطوة، بعدما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مساء الأربعاء، عن نيته رفع الدعم عن المحروقات اعتبارا من الخميس 12 أغسطس/ آب.