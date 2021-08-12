من تعليق المحكمة الجنائية الدولية على موعد تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وأمريكا تدرس نقل سفارتها إلى مطار كابول مع سرعة تقدم طالبان، وتحقيقات بالجزائر بعد مقتل شاب حرقًا اشتبه غاضبون في تورطه بحرائق الغابات، وضاحي خلفان يعلق على أزمة قبيلة "آل مرة" وانتخابات قطر، واحتجاجات في لبنان إثر رفع الدعم عن المحروقات.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
فجر نبأ قرار المصرف المركزي اللبناني برفع الدعم عن المحروقات موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عمد محتجون إلى قطع الطرقات تعبيراً عن رفضهم للخطوة، بعدما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مساء الأربعاء، عن نيته رفع الدعم عن المحروقات اعتبارا من الخميس 12 أغسطس/ آب.