من الوصول الحصري لمراسلة CNN كلاريسا وارد إلى مناطق سيطرة طالبان ونظرة على غنائم الحرب التي حصدتها، ومقتل العشرات في زلزال عنيف في هايتي، والجيش اللبناني يداهم محطات الوقود، وتحطم طائرة إطفاء روسية في تركيا، وصولا إلى رد ريال مدريد على أنباء رغبته بالانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أصبحت قاعدة عسكرية أمريكية سابقة في أيدي طالبان الآن حيث أن مستقبل أفغانستان غير واضح. تقرير مراسلة CNN كلاريسا وارد ينقل لكم المشهد من بقايا الحرب في منطقة أندر بولاية غزنة الأفغانية.

لقى ما لا يقل عن 29 شخصًا مصرعهم بعد زلزال بقوة 7.2 درجة ضرب هايتى صباح السبت، وفقا لخدمة الحماية المدنية في البلاد.

داهمت السلطات اللبنانية محطات وقود، السبت، وصادرت كميات من البنزين والمازوت، تزامنًا مع قرار مثير للجدل برفع الدعم عن المحروقات التي تشهد نقصًا شديدًا ضاعف أوقات بقاء اللبنانيين دون كهرباء لساعات طويلة يوميًا.

تحطمت طائرة إطفاء روسية على متنها طاقم من ثمانية أفراد أثناء هبوطها بالقرب من مدينة أضنة بجنوب تركيا، السبت.

رد ريال مدريد الإسباني، السبت، على الأنباء التي تحدثت عن عزمه مغادرة الدوري المحلي والانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز