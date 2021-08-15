من إعلان حركة طالبان السيطرة على كابول والاستيلاء على قصر الرئاسة، ورد وزير الخارجية الأمريكي على سؤال CNN حول ما إذا كانت واشنطن طلبت "الخروج الآمن" من طالبان، واحتجاجات عنيفة في شمال لبنان بعد سقوط قتلى وجرحى في انفجار صهريج وقود في منطقة عكار، وصولا خطط السفر خلال جائحة كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

سيطر مقاتلو حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، كابول، وقصر الرئاسة، بعد فرار رئيس البلاد أشرف غني إلى طاجيكستان، الأحد.

تجنب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإجابة على سؤال شبكة CNN حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد عرضت على حركة طالبان أي شيء مقابل وعد بممر آمن للأمريكيين وغيرهم للخروج من أفغانستان.

وجّه وزير الدفاع الأفغاني، الجنرال بسم الله محمدي، نقدًا لاذعًا إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني وكبار المسؤولين الأفغان، بعد مغادرتهم البلاد.

قال مستشار وزير الصحة اللبناني، رضا الموسوي لـ CNN، إن عدد القتلى جراء انفجار صهريج وقود في منطقة عكار شمال لبنان ارتفع إلى 28.

مع الانتشار السريع لمتحور دلتا من فيروس كورونا، يتساءل العديد من المسافرين عما إذا كان ينبغي عليهم إلغاء رحلاتهم القادمة.