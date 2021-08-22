من تحدي أحمد مسعود لطالبان وحشد الحركة قواتها قبيل انتهاء مهلتها له للاستسلام، وأمير قطر يحدد موعد أول انتخابات لمجلس الشورى، وإعلان حسن نصرالله عن تحرك سفينة إيرانية ثانية محملة بالنفط إلى لبنان، مرورًا بكشف وزير خارجية أمريكا لآخر ما قاله أشرف غني قبل فراره، وصولا إلى جدل بعد ذبح سعوديين كنغر وطبخه كوجبة "مندي"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شكّل مقاتلو حركة طالبان رتلا عسكريًا للتقدم شمالا إلى وادي بنجشير، حيث انخرطت وحدات طالبان في اشتباكات مع مقاتلي التحالف الشمالي الموالي لأحمد مسعود.

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأحد، مرسومًا بتحديد موعد أول انتخابات لمجلس الشورى، وذلك بعد الاحتجاجات التي شهدتها قطر مؤخرا من قبيلة آل مرة ضد قانون نظام الانتخابات، فيما صرح رئيس الوزراء بأن القطريين "متساوون في الحقوق والواجبات".

قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الأحد، إن سفينة إيرانية ثانية محملة بالمشتقات النفطية ستبحر "خلال أيام" إلى لبنان، مُشيرًا إلى أن الأولى "أبحرت".

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن حقيقة أن حركة طالبان تسيطر على كابول، لذا يتعين على الولايات المتحدة التعامل معهم في الوقت الذي تحاول فيه إجلاء الناس من العاصمة الأفغانية.

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لأشخاص يذبحون حيوان كنغر ويطبخونه كوجبة "مندي"، فيما أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن تواصله مع وزارة الداخلية لتطبيق الإجراءات النظامية تجاه تلك المخالفة.