من تواصل القتال في وادي بنجشير بين طالبان وجبهة المقاومة الوطنية، وتصريحات مصادر لـCNN عن إجبار فتيات أفغانيات على الزواج من أجل دخول مطار كابول والفرار من طالبان، ووفد رسمي لبناني في سوريا لأول مرة منذ 2011، ورسالة من تركي آل الشيخ بعد عملية جراحية "صعبة"، وصولا إلى احتمالات العودة إلى حياتنا قبل وباء كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تواصلت الاشتباكات في أجزاء مختلفة من وادي بنجشير شمال أفغانستان، السبت، إذ يحاول مقالتو الجبهة الوطنية للمقاومة الأفغانية التصدي لهجوم طالبان على الوادي

أبلغ مسؤولون أمريكيون، ممن يتعاملون مع اللاجئين الأفغان في الخارج، وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا بوجود حالات أُجبرت فيها نساء وفتيات على الزواج أو وصلن مع شركاء ذكور تظاهروا بأنهم أزواجهن ليكونوا مؤهلين للإجلاء والهروب من طالبان، وفقًا ل

وصل وفد وزاري لبناني ترأسه وزيرة الخارجية بالوكالة والدفاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، إلى العاصمة السورية، دمشق، في أول زيارة رسمية على هذا المستوى بين البلدين الجارين منذ عام 2011.

أجرى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عملية جراحية لإيقاف نزيف عانى منه منذ 3 أشهر، وفق ما قاله المشرف على الفعاليات الفنية في هيئة الترفيه، عبدالله مخارش السبت

متى يمكننا العودة إلى حياتنا السابقة للوباء؟ هذا سؤال يريد الكثير من الناس الإجابة عليه. لقد مر عام ونصف منذ أن تم الإعلان رسميًا عن فيروس كورونا جائحة عالمي، وما زلنا لم نقترب من رؤية نهاية لانتشاره. تناقش الدكتورة كاثرين ترويسي، أخصائية وبائيات الأمراض المعدية في UTHealth، كيف يمكن أن ينتهي الوباء ومتى يمكن أن يحدث ذلك