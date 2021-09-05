توب 5: الإمارات تطلق "مشاريع الخمسين".. ومسعود يدعو طالبان لإنهاء القتال

من إعلان حوكمة الإمارات عن إطلاق "مشاريع الخمسين"، ودعوة أحمد مسعود لحركة طالبان لإنهاء القتال في بنجشير، وتقديرات المسؤولين الاستخباراتيين الأمريكيين لإمكانية وقوع هجمات جديدة في الذكرى العشرين لـ11 سبتمبر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، أنها تعتزم استقطاب استثمارات بقيمة 150 مليار دولار في السنوات التسع المقبلة في خطة تندرج ضمن "مشاريع الخمسين" تزامناً مع مرور 50 عاما تقريبا على تأسيس الدولة في ديسمبر/كانون أول من عام 1971.

يتوقع مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أن تسعى المنظمات الإرهابية الأجنبية إلى استغلال الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر و"ربما انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان" في رسائلهم، وفقًا لمذكرة استخباراتية مشتركة.

أعلن أحمد مسعود زعيم "جبهة المقاومة الوطنية" بأفغانستان، الأحد، أنه يدعم رجال الدين في كابول الذين دعوا إلى إنهاء القتال في وادي بنجشير، حيث تقاتل الجبهة ضد قوات حركة طالبان.

يرتفع الشعور بالقلق بين أولياء الأمور مع عودة المزيد من الأطفال إلى المدرسة، دون حماية لقاح "كوفيد-19"، لبضعة أشهر أخرى على الأقل.

هل سبق أن زرت مانهاتن؟ لا، نحن لا نتحدث عن المنطقة الموجودة بمدينة نيويورك الأمريكية، بل الوجهة الموجودة بالشرق الأوسط. ويكشف صاحب مدونة "Uncharted Backpacker" عبر الإنترنت، ستيفين جولان، عن تجربته في مدينة شبام المنبثقة من الصخور في اليمن.