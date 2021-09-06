من هروب 6 فلسطينيين من سجن إسرائيلي عبر نفق، إلى نقل مواطنين أمريكيين برا من أفغانستان للمرة الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية، ومعلومات عن متغير MU الجديد لفيروس كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تمكن 6 فلسطينيين من الهروب من إحدى السجون الإسرائيلية عبر نفق تحت الأرض، ويظهر في هذا الفيديو النفق الذي استخدمه السجناء في الهروب. هناك عملية مطاردة جارية حاليًا للقبض على الرجال الهاربين، كما يجري تتبع السجناء عبر طائرات مسيرة وأخرى مروحية، وفقا للشرطة الإسرائيلية.

كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح لشبكة CNN، الاثنين، عن نقل 4 مواطنين أمريكيين برا من أفغانستان إلى دولة ثالثة، للمرة الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

"متغير MU" هو متغير جديد من فيروس كورونا اكتُشف في كولومبيا في يناير من هذا العام وهو خامس "متغير مثير للقلق" تحقق فيه منظمة الصحة العالمية، وقد تم التأكد من وجوده في 39 دولة، بما في ذلك هنا في الولايات المتحدة. من البيانات المختبرية التي تم إصدارها حتى الآن، فقد لوحظ أن المتغير لديه مجموعة من الطفرات التي يمكن أن تشير إلى أنه يمكن أن يكون مقاومًا، أو يمكن أن يتجنب، الاستجابات المناعية التي تحدث إما عن طريق اللقاح أو عن طريق العدوى الطبيعية

شهدت الليلة الأخيرة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في المملكة العربية السعودية بيع أغلى صقر "جير" في العالم مقابل 1,750,000 ريال (466،667 دولار)، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الأحد.

حقق الطيار المغامر داريو كوستا رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول رحلة عبر نفق بعد التحضير للمغامرة الجريئة لأكثر من عام.