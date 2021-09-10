من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن زيارته المؤجلة إلى السعودية، وإعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي في لبنان، وحديث قيادي في طالبان عن قصر دور المرأة في "الولادة"، وأفغانستان تنضم إلى 12 دولة بلا وزيرات بينها السعودية واليمن، ووداع مهيب لرجل الأعمال محمود العربي في مصر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

زيارته للسعودية أُجِلَتْ أم أُلغيتْ؟ وزير الدفاع الأمريكي: سنواصل العمل على حل القضايا الصعبة

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأنه يتطلع إلى زيارة المملكة العربية السعودية "في المستقبل القريب"، وذلك بعد "تأجيل" زيارته التي كانت مقررة إلى المملكة الخميس ضمن جولته بالمنطقة.



الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي بعد أكثر من عام على استقالة دياب

أعلنت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، أن الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.



في مقابلة عاصفة مع مذيعة TOLO.. متحدث طالبان: دور المرأة "الولادة" فقط ولا حاجة لها في الحكومة

قال المتحدث باسم طالبان، سيد ذكر الله الهاشمي، في مقابلة الأربعاء، إن النساء لا يمكن أن يكن وزيرات، وعليهن تقييد أنفسهن بالولادة.



تحت حكم طالبان.. أفغانستان تنضم إلى 12 دولة بلا وزيرات بينها السعودية واليمن

أعلنت حركة طالبان تشكيل حكومة مؤقتة لأفغانستان، بقيادة مجموعة متشددة من المقاتلين المخضرمين. وكان الأمر الغائب الملحوظ عن إعلان يوم الثلاثاء هو وجود نساء، ومن الواضح أن منصب وزارة شؤون المرأة قد ألغي بالكامل في ظل النظام الجديد.



مصر تودع محمود العربي في جنازة مهيبة لم تشهدها من قبل لرجل أعمال

ودّع المصريون رجل الأعمال محمود العربي، صاحب "مجموعة العربي" الشهيرة المتخصصة في صناعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، عن عمر يناهز 89 عامًا.