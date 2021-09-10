من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن زيارته المؤجلة إلى السعودية، وإعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي في لبنان، وحديث قيادي في طالبان عن قصر دور المرأة في "الولادة"، وأفغانستان تنضم إلى 12 دولة بلا وزيرات بينها السعودية واليمن، ووداع مهيب لرجل الأعمال محمود العربي في مصر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلنت حركة طالبان تشكيل حكومة مؤقتة لأفغانستان، بقيادة مجموعة متشددة من المقاتلين المخضرمين. وكان الأمر الغائب الملحوظ عن إعلان يوم الثلاثاء هو وجود نساء، ومن الواضح أن منصب وزارة شؤون المرأة قد ألغي بالكامل في ظل النظام الجديد.