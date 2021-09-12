من نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي أول وثيقة سرية من تحقيقاته حول هجمات 11 سبتمبر وأي دعم سعودي لمنفذي الهجمات، إلى زيارة وزير خارجية قطر إلى أفغانستان، وتسجيل محمد صلاح لهدفه الـ100 في الدوري الإنجليزي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بأمر تنفيذي من الرئيس جو بايدن، نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) الوثيقة الأولى الخاصة بتحقيقاته حول "هجمات 11 سبتمبر" والاشتباه بدور الحكومة السعودية بدعم منفذيه، السبت

زار وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، العاصمة الأفغانية كابول، حيث التقى الملا محمد حسن أخوند، رئيس الوزراء المعين من قبل حركة طالبان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خصصت الإمارات 6.5 مليار دولار لدعم القطاع الخاص بهدف توظيف الإماراتيين في اطار الحزمة الثانية من برنامجها الاستثماري "مشاريع الخمسين."

يعاني لبنان على مدى العامين الماضيين، من انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود للمولدات، وشح الأدوية، مما يؤثر بشكل خاص على قطاع الرعاية الصحية، ويهدد بدفع المستشفيات إلى حافة الانهيار.

دخل اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الأحد، النادي المئوي لهدافي الدوري الإنجليزي، مع إحرازه هدفه الـ100 بالدوري في شباك فريق ليدز يونايتد.