من أبرز تصريحات رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي في مقابلته مع CNN، ورد فرنسا على واشنطن بسبب صفقة الغواصات، وفريق علمي عُماني يخوض تجربة استكشاف "بئر برهوت" المرتبط بالأساطير باليمن، وصولا إلى إعلان قائمة أكثر مدن العالم أمانًا لعام 2021... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

نجيب ميقاتي لـCNN: لبنان ينتظر مساعدة "الأخ الأكبر" العربي لكن حزب الله "لا يمكن تجاوزه"

قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن الحكومة اللبنانية الجديدة تنتظر "الأخ الأكبر" العربي لمساعدتها خلال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بينما اعتبر أن حزب الله "لا يمكن تجاوزه".

ردًا على صفقة الغواصات.. إلغاء مهمة إحياء ذكرى التاريخ العسكري "الفرنسي-الأمريكي" المشترك في واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا يوم الأربعاء عن تحالف جديد لتعزيز القدرات العسكرية في ضوء صعود الصين. أثارت الاتفاقية غضب باريس، حيث ألغت أستراليا صفقة بمليارات الدولارات عام 2016 لشراء غواصات تقليدية من فرنسا. رداً على ذلك، قام مسؤولون فرنسيون في واشنطن يوم الخميس بإلغاء احتفال كان مقرراً لإحياء ذكرى انتصار البحرية الفرنسية خلال الحرب الثورية التي ساعدت الولايات المتحدة على نيل استقلالها. وفي تقرير سيريل فانير مراسل CNN المزيد من التفاصيل.

"لقاء ودي بالبحر الأحمر" يجمع ولي عهد السعودية وأمير قطر ومستشار الأمن الوطني الإماراتي

نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، صورة تجمع الأمير محمد بن سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ومستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.

فريق علمي عُماني يخوض تجربة مثيرة لاستكشاف "بئر برهوت" المرتبط بالأساطير في اليمن

خاض فريق علمي من سلطنة عُمان تجربة مثيرة لاستكشاف حفرة عميقة أو ما تسمى بـ"بئر برهوت" في محافظة المهرة شرقي اليمن.

كوبنهاغن تحتل الصدارة للمرة الأولى.. ما أكثر مدن العالم أمانًا لعام 2021؟

صُنفت كوبنهاجن على أنها أكثر مدن العالم أمانًا لأول مرة، حيث حصلت على معدل 82.4 من أصل 100 في التقرير السنوي لمؤشر المدن الآمنة (SCI)، والصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية.