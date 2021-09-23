توب 5: موقف أردوغان من الخصومة مع أمريكا.. ومنة شلبي مرشحة لـ"الإيمي"

من رد وزير خارجية قطر على سؤال مذيعة CNN حول محاولة عزل بلاده وإيران، وأبرز تصريحات زعيم شبكة حقاني في مقابلة CNN، وتصريحات أردوغان عن طبيعة العلاقات مع أمريكا، مرورًا بتطور جديد بشأن إجبار الاتحاد الأوروبي منتجي الهواتف الذكية على اعتماد شاحن موحد، وصولا إلى النجمة المصرية منة شلبي المرشحة لأول مرة لجائزة "الإيمي" ... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال زعيم شبكة حقاني، أنس حقاني، في مقابلة حصرية لشبكة CNN، إن الأموال المجمدة عن حكومة طالبان "حق للأمة"، مشيرًا إلى أن الغرب "لا يستطيعون إجبارنا بالأموال المجمدة على نسخ ثقافتهم وأن نأتي بها هنا"، مؤكدًا أنهم "جاهزون لكل علاقة إيجابية تدعم السلام وتدعم الأمن، ولا تتعارض مع مبادئنا وديننا وعقيدتنا وتقاليدنا الوطنية".