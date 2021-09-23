توب 5: موقف أردوغان من الخصومة مع أمريكا.. ومنة شلبي مرشحة لـ"الإيمي"

من رد وزير خارجية قطر على سؤال مذيعة CNN حول محاولة عزل بلاده وإيران، وأبرز تصريحات زعيم شبكة حقاني في مقابلة CNN، وتصريحات أردوغان عن طبيعة العلاقات مع أمريكا، مرورًا بتطور جديد بشأن إجبار الاتحاد الأوروبي منتجي الهواتف الذكية على اعتماد شاحن موحد، وصولا إلى النجمة المصرية منة شلبي المرشحة لأول مرة لجائزة "الإيمي" ... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شاهد كيف رد وزير خارجية قطر على سؤال مذيعة CNN حول محاولة عزل بلاده وإيران

خلال مقابلة حصرية مع شبكة CNN، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري إنه " سياسة العزلة لم تؤدي الى أي نتيجة"، مضيفًا أن "إيران جزء من المنطقة."



زعيم شبكة حقاني لـCNN: الغرب لن يجبرنا على نسخ ثقافته.. والاعتراف بحكومة طالبان "مصلحة"

قال زعيم شبكة حقاني، أنس حقاني، في مقابلة حصرية لشبكة CNN، إن الأموال المجمدة عن حكومة طالبان "حق للأمة"، مشيرًا إلى أن الغرب "لا يستطيعون إجبارنا بالأموال المجمدة على نسخ ثقافتهم وأن نأتي بها هنا"، مؤكدًا أنهم "جاهزون لكل علاقة إيجابية تدعم السلام وتدعم الأمن، ولا تتعارض مع مبادئنا وديننا وعقيدتنا وتقاليدنا الوطنية".



أردوغان: لا نريد خصومة مع أمريكا.. ولن نتراجع عن ملف صواريخ اس 400 الروسية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يأمل أن تسود الصداقة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بدلا من "الخصومة"، حسبما أوردت وكالة الأناضول التركية.



الاتحاد الأوروبي يعتزم إجبار منتجي الهواتف الذكية على اعتماد شاحن موحد

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، عن خطة تتطلب فيها من مُصنعي الهواتف الذكية اعتماد طريقة واحدة لشحن الهاتف.



منة شلبي تنال أول ترشيح دولي لجائزة "الإيمي" عن مسلسلها "في كل أسبوع يوم جمعة"

نالت الفنانة المصرية، منة شلبي، الخميس، أول ترشيح دولي في مهرجان جوائز "الإيمي" العالمية للأعمال التلفزيونية.