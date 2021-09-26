من السيناريوهات المحتملة بشأن اتجاهات ألمانيا الاقتصادية حال فوز اليسار، ومظاهرات ضد قرارات قيس سعيد في تونس تطالب برحيله، وتوتر بالسودان وصد "محاولة توغل" إثيوبية، مرورًا بتقريرنا حول كيف أصبحت فنادق لندن منازل مؤقتة لمئات اللاجئين الأفغان، وصولا إلى تعليق ياسمينا العلواني على صورة ارتدائها الحجاب... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تستعد أنغيلا ميركل للتنحي عن منصبها كمستشارة ألمانيا بعد 16 عاما، وبذلك يبدأ عهد جديد لأكبر اقتصاد في أوروبا.

نظم تونسيون تظاهرة مناهضة للرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، اعتراضًا على قرارات أصدرها قبل نحو شهرين ووضعت البلاد في أزمة سياسية.

صرح رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، الأحد، بأن القوات المسلحة "ملتزمة بعدم الانقلاب على الثورة"، ووصف الجيش بأنه "وصى أمين على أمن السودان"، مؤكدا أن "الجيش هو ملك للشعب".

فاجأت المغنية المصرية الشابة ياسمينا العلواني متابعيها على "تويتر"، بالتوضيح أن الأوان لم يأن بعد، وذلك بعد تفاعلٍ كبير مع صورةٍ نشرتها بالحجاب في وقتٍ سابق.

يأمل آلاف الأفغان الذين تمكنوا من الفرار من طالبان في بدء حياة جديدة في بريطانيا، حيث وصل الكثير منهم ومعهم ما يزيد قليلاً عن الملابس التي يرتدونها والقليل مما يحملونه في حقيبة الظهر. ولكن عندما يبدأون في بناء مستقبلهم، فإنهم يرون عدم اليقين ويد العون من الغرباء.