من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في أول جلسة استماع بالكونغرس منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، إلى تفاهمات لتعزيز التعاون بين الأردن وسوريا في مجالات مختلفة، وبدء عرض أحدث فيلم من سلسلة جيمس بوند بعد تأجيله بسبب كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

دافع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن خطة الانسحاب من أفغانستان، وذلك في أول جلسة استماع بالكونغرس لكبار القادة العسكريين منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

توصل مسؤولون أردنيون وسوريون، الثلاثاء، لمجموعة من التفاهمات التي تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل.

قال بريان مورفي، وكيل الاستخبارات بوزارة الأمن الداخلي تحت إدارة ترامب، إن موظفي ترامب قاموا بالتغطية على معلومات استخباراتية بشأن التدخل الروسي وسيادة البيض، لأن هذه المواضيع جعلت الرئيس يبدو بشكل سيء.

كشفت دراسة عن أن تدخين السجائر مرتبط بخطر أكبر بنسبة 80٪ لدخول المستشفى جراء الإصابة بفيروس كورونا وزيادة خطر الوفاة.

بعد عدة تأخيرات بسبب جائحة كورونا، سيبدأ عرض فيلم “لا وقت للموت”، هذا الأسبوع، وهو أحدث فيلم في سلسلة أفلام جيمس بوند، والفيلم الأخير الذي يقوم ببطولته الممثل دانيال كريغ في دور العميل 007، وفي تقرير ماكس فوستر مراسل CNN المزيد من التفاصيل.