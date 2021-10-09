من تصريحات وزير الطاقة اللبناني لـCNN عن انفصال شبكة كهرباء بشكل كامل، ورد رئاسة تركيا على أنباء عن "مرض أردوغان"، واللقاء بين وفد أمريكي وطالبان في قطر، وصولا إلى مشهد مهيب لسيول متوهجة من حمم بركان إسبانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصف وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، التقارير بشأن انفصال شبكة الكهرباء السبت بعد نفاد فيول التشغيل، بأنها "مبالغ بها"، مُعتبرًا أن "الوضع اليوم ليس أسوأ من الوضع سابقًا"، حسبما قال في تصريحات لموقع CNN بالعربية.

أمر النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالتحقيق بشأن مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه "قيام شخص بالاعتداء بالضرب على رجل مسن والإساءة إليه والتلفظ بعبارات تثير النعرات القبلية والعنصرية".

وصف مدير مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، موضوعات نشرتها مؤخرا وكالة "رويترز" للأنباء ومجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنها "أخبار مزيفة".

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح لـCNN، إن وفدا أمريكيا سيلتقي كبار ممثلي حركة طالبان الأفغانية في العاصمة القطرية، الدوحة، السبت والأحد، في أول اجتماع من نوعه منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في نهاية أغسطس/آب الماضي

ثار بركان كمبر فيجا في جزيرة لابالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية يوم 19 سبتمبر الماضي. وتقول السلطات إنه دمر حتى الآن أكثر من ألف منزل منذ اندلاعه وقد بات أكثر عدوانية في الأسابيع الأخيرة.