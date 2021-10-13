من قول وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أمريكا مستعدة للجوء إلى "خيارات أخرى" مع إيران، وانتقاد الطبطبائي "تأنيث الجيش" في الكويت، وقلق خبراء من ترسانة أسلحة كوريا الشمالية التي عرضت مؤخرًا، وما إن كان ينبغي السماح لمسؤولي حكومة المملكة المتحدة بإرسال "رسائل تختفي" لبعضهم البعض على واتساب، إلى تدوال صور لحريق ضخم في مسرح "بلازا"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بلينكن: أمريكا مستعدة للجوء إلى "خيارات أخرى" مع إيران.. ولابيد ملوحًا: طهران تعلم ماذا يعني

قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إنه إذا فشلت المحادثات الدبلوماسية مع إيران، فإن الولايات المتحدة "مستعدة للتوجه إلى خيارات أخرى إذا لم تغير إيران مسارها"، فيما يتعلق بجهودها للحصول على سلاح نووي.



الطبطبائي ينتقد "تأنيث الجيش" في الكويت: هل هناك نقص؟

انتقد النائب الكويتي السابق، وليد الطبطبائي، إعلان جيش بلاده السماح للكويتيات بالانضمام إلى صفوف الخدمات الطبية والمساندة له، متسائلا إن كان هناك نقص "حتى يتم إقحام بناتنا الغاليات بميدان لا يتناسب معهن"؟ على حد تعبيره.



"لم نر شيئًا كهذا من قبل".. خبراء قلقون من ترسانة أسلحة كوريا الشمالية التي عُرضت مؤخرًا

عرض لأحدث الأسلحة وأكثرها طموحًا في كوريا الشمالية، خلفية لكيم جونغ أون للاحتفال بالذكرى السنوية الـ76 لحزب العمال، ولمهاجمة الولايات المتحدة. أعلن الدكتاتور أنه يحتاج إلى هذه الأسلحة للدفاع عن بلده ضد الاقتباس "أمريكا المعادية"، والتي قال إنها تسبب عدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.



مسؤولو الحكومة البريطانية يحذفون رسائل واتساب.. هل يجب السماح لهم بذلك؟

هل ينبغي السماح لمسؤولي حكومة المملكة المتحدة بإرسال "رسائل تختفي" لبعضهم البعض على واتساب؟... قاضٍ بالمحكمة العليا حكم بأنه يمكن لحملتين متابعة قضيتهما لإنهاء هذه الممارسة.



حريق ضخم في مسرح "بلازا".. هل سيقام مهرجان "الجونة" السينمائي في موعده؟

أكّد رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، أنّ النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، ستفتتح في موعدها المحدد الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري، وكما كان مخططاً، وذلك بعد تدوال صور لحريق ضخم اشتعل اليوم، الأربعاء، في أحد مرافق المهرجان.