من التظاهرات ضد الحكومة في السودان للمطالبة بحلها ورفض انتقال الحكم إلى المدنيين، وسقوط قتلى حوثيين في ضربات جوية للتحالف في اليمن، وتصريحات السيسي عن بطاقة تموين تحمل اسمه يستخدمها شخص آخر، وهدف صلاح المذهل في واتفورد مثار حديث جماهير الكرة، والجزائر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تظاهر آلاف الأشخاص ضد الحكومة السودانية في العاصمة الخرطوم، السبت، رفضًا لانتقال السلطة إلى المدنيين، تزامنًا مع صدام متصاعد بين المدنيين والعسكريين في مجلس السيادة الانتقالي.

قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن قواته قتلت 160 من المتمردين الحوثيين في 32 غارة في مدينة مأرب الاستراتيجية خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لتقرير قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، السبت.

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إنه فوجئ بوجود بطاقة تموينية له يستخدمها شخص آخر في محافظة المنيا، جنوب العاصمة القاهرة.

فاز ليفربول بخمسة أهداف دون رد من واتفورد، مساء السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، فيما سجّل نجمه محمد صلاح هدفًا سحريًا على طريقته الخاصة.

أصدرت الإذاعة الجزائرية الرسمية بيانا نفت فيه طرد مدير إذاعة قسنطينة من منصبه بسبب بثه أغنية خاصة بأعياد الميلاد للفنانة اللبنانية فيروز