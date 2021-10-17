من تصاعد وتيرة القتال في مأرب، وخروج الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون من المستشفى، مرورًا بتسجيل الإمارات إصابات بفيروس كورونا دون الـ100 حالة لأول مرة، وصولا إلى حظر مصر دخول المنشآت الحكومية دون لقاح... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

اشتدت وتيرة القتال مع تصعيد المتمردين الحوثيين هجماتهم في نطاق محافظة مأرب، تزامنا مع ضربات جوية متواصلة للتحالف في اليمن.

خرج الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، الأحد، من مستشفى في كاليفورنيا بعد علاجه من عدوى انتشرت في مجرى الدم.

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن أمله بأن يتحرر الشعبان اللبناني والعراقي مما أسماها "قبضة الحرس الثوري" الإيراني، لافتا إلى أن الميلشيات الموالية لطهران تلقت ضربة قاسية في الانتخابات التشريعية الأخيرة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة إصابات جديدة لفيروس كورونا كانت دون الـ100 حالة، في أول مرة للبلاد منذ أبريل/ نيسان 2020.

قررت الحكومة المصرية، الأحد، منع الموظفين والمواطنين من الدخول إلى المنشآت الحكومية دون الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بداية من نهايات العام الجاري.