توب 5: آمال اللبنانيين تتلاشى.. ووفاة كولن باول

من احتجاجات اللبنانيين في الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية ضد الطبقة الحاكمة وسط تلاشي الآمال بالتغيير وعودة شبح الحرب الأهلية، إلى وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قبل عامين، نزل مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع احتجاجا على الطبقة السياسية الحاكمة منذ الحرب الأهلية وسط اتهامات بالفساد والإهمال وخدمة وحماية نفسها فقط وترك البلاد في حالة ركود.

توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، عن عمر يناهز 84 عاما، إثر معاناته من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنته عائلته، الاثنين، في بيان.

أفادت تقديرات نشرها معهد الأبحاث التابع لبنك "كريدي سويس" في تقرير "الثروة العالمية 2021"، بأن عدد أصحاب الملايين وصل إلى 56.1 مليون شخص مليونير في العالم مع نهاية عام 2020، الذي شهد انتشار جائحة فيروس كورونا، بزيادة بلغت 5.2 مليون مليونير

تأمل شركة "Hermeus" الناشئة ومقرها أتلانتا في تطوير طائرة ركاب قادرة على الوصول إلى ماخ 5، أو 3000 ميل في الساعة، ولكن هل احتمال بناء خليفة لطائرة "كونكورد" تفوق سرعتها سرعة الصوت مجرد رحلة خيالية؟

في ظهوره الأول كمضيف في برنامج "Saturday Night Live"، تحدث الممثل الحائز على جائزة الأوسكار عن رغبته في لعب دور الأشرار وحبه لإخوته.