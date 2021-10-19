توب 5: تعديل وزاري في قطر.. والتباعد مستمر بمساجد السعودية

من تغييرات تشكيل الحكومة القطرية التي طالت 13 حقيبة وزارية، إلى تأكيد وزارة الشؤون الإسلامية السعودية على استمرار تطبيق التباعد الجسدي بمساجد المملكة بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية في الحرمين، وهجوم دونالد ترامب على مواقف كولن باول وتغطية الإعلام لوفاته... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، تعديلا على التشكيل الحكومي شمل عددا من الوزراء، وفقا لما ذكره الديوان الأمير القطري

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الثلاثاء، استمرار تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين في مساجد المملكة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد إلغاء التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في بيان، الثلاثاء، التغطية الإعلامية لوفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول، كما هاجم ترامب مواقف باول في ملفات مختلفة.

عندما يتعلق الأمر بالفضاء، يبدو أن بعض أكبر الدول لديها طموحات فلكية. لكن دولًا صغيرة أيضًا، مثل لوكسمبورغ و رواندا والغابون، تستخدم إكسبو 2020 دبي لعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية في مجال الفضاء.

أصبح القديم جديدًا مرة أخرى. أعلنت شركة آبل عن سلسلة جديدة من أجهزة كمبيوتر MacBook Pro المحمولة التي تحتوي مرة أخرى على مفاتيح وظائف فعلية وموصلات بطاقة HDMI و SD وشاحن مغناطيسي.