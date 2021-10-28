من مطالبة مجلس الأمن الدولي الجيش السوداني بإعادة الحكومة إلى المدنيين، وعقوبات أمريكية تستهدف رجلي أعمال لبنانيين ونائب، والتوصل لصيغة نهائية لاتفاق تزويد لبنان بالكهرباء عبر الأردن وسوريا، مرورًا برد جورج قرداحي على اعتبار السعودية تصريحه "مسيئا" وإن كان سيعتذر، وصولا إلى رحلة اللاجئ يونس من ديكتاتورية بلاده إلى حرية أوروبا قبل أن ينتهي أمره في السجن... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مجلس الأمن الدولي يطالب الجيش بإعادة الحكومة إلى المدنيين في السودان

طالب أعضاء مجلس الأمن، الخميس، السلطات العسكرية في السودان إلى إعادة الحكومة الانتقالية إلى قيادة المدنيين، بعد أيام من حل الجيش للحكومة ومجلس السيادة.



بسبب "زعزعة سيادة القانون".. عقوبات أمريكية تستهدف رجلي أعمال لبنانيين ونائب

أدرجت الولايات المتحدة رجلي أعمال لبنانيين وعضوًا في البرلمان على لائحة العقوبات، الخميس.



مع ضوء أخضر أمريكي.. التوصل لصيغة نهائية لاتفاق تزويد لبنان بالكهرباء عبر الأردن وسوريا

توّصل وزراء الكهرباء والطاقة في لبنان والأردن وسوريا، الخميس، إلى صيغة نهائية تمهد الطريق أمام عقد اتفاق نهائي لتزويد لبنان بالكهرباء مطلع العام المقبل.



جورج قرداحي يرد على اعتبار السعودية تصريحه "مسيئا" وإن كان سيعتذر

عقّب وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي بمؤتمر صحفي، الأربعاء، على الضجة المستمرة التي أثارتها تصريحات أدلى بها حول حرب اليمن والتي اعتبرت "مسيئة" لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات.



رحلة اللاجئ يونس من ديكتاتورية بلاده إلى حرية أوروبا.. لينتهي أمره بالسجن في نهاية المطاف

ولد يونس في إريتريا عام 1991. وكمعظم الإريتيريين الذين كانوا في ليبيا، فقد فرّ يونس من الدكتاتورية التي تحكم بلده والخدمة العسكرية الإجبارية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أشبه بالعبودية بحثًا عن الحرية في أوروبا، لكن انتهى المطاف به بعد عدة محاولات بالسجن.