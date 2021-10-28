من مطالبة مجلس الأمن الدولي الجيش السوداني بإعادة الحكومة إلى المدنيين، وعقوبات أمريكية تستهدف رجلي أعمال لبنانيين ونائب، والتوصل لصيغة نهائية لاتفاق تزويد لبنان بالكهرباء عبر الأردن وسوريا، مرورًا برد جورج قرداحي على اعتبار السعودية تصريحه "مسيئا" وإن كان سيعتذر، وصولا إلى رحلة اللاجئ يونس من ديكتاتورية بلاده إلى حرية أوروبا قبل أن ينتهي أمره في السجن... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
ولد يونس في إريتريا عام 1991. وكمعظم الإريتيريين الذين كانوا في ليبيا، فقد فرّ يونس من الدكتاتورية التي تحكم بلده والخدمة العسكرية الإجبارية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أشبه بالعبودية بحثًا عن الحرية في أوروبا، لكن انتهى المطاف به بعد عدة محاولات بالسجن.