توب 5: الإمارات تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان.. وحمدوك "لن يتنحى طواعية"

من دعوة وزارة الخارجية الإماراتية لمواطنيها في لبنان إلى المغادرة "في أقرب وقت" وسط أزمة تصريحات الإعلامي جورج قرداحي، إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في التعامل مع إيران، وما كشفته مصادر عن رفض عبدالله حمدوك التنحي طواعية عن رئاسة الحكومة السودانية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

دعت وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد، المواطنين الإماراتيين المتواجدين في لبنان، بالعودة إلى الإمارات "في أقرب وقت"، وذلك بعد سحب دبلوماسييها وسط الأزمة التي أثارتها تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.

أكدت مصادر مقربة من عبدالله حمدوك أنه لن يتنحى عن منصب رئيس وزراء السودان طواعية أبدا، وذلك في تصريحات خاصة لشبكة CNN.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في لقاء مع CNN، عن البرنامج النووي الإيراني والمحادثات حول عودة طهران وواشنطن للالتزام بالاتفاق النووي، إن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة” عندما يتعلق الأمر بمحاولة وقف برنامج إيران النووي المستمر، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى تفضل حلًا دبلوماسيًا.

سجلت السعودية فائضاً في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال (1.78 مليار دولار) في الربع الثالث، في أول فائض فصلي لها منذ الربع الأول من عام 2019، وفقاً لبيانات رسمية من وزارة المالية.

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، اكتشاف مقبرة "بتاح-م-ويا"، الذي شغل مناصب مهمة في عهد الملك رمسيس الثاني، وحكم مصر لمدة 66 عامًا بين عامي 1279 و1212 قبل الميلاد.