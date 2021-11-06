من رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على رفض مجموعة "أوبك بلس" الاستجابة لدعوته إلى زيادة إنتاج النفط وذكره للسعودية وروسيا بالتحديد، إلى مقتل 98 شخصا إثر انفجار ناقلة نفط في سيراليون، وتسجيل المنطقة العربية لأعلى معدلات البطالة في العالم... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



بايدن: لم أتوقع أن تستجيب السعودية وروسيا لدعوتي.. ولدينا أدوات أخرى في ترسانتنا

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، بأنه لم يتوقع أن تستجيب مجموعة "أوبك بلس" والمملكة العربية السعودية وروسيا لدعوته إلى ضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية.



كارثة إنسانية.. انفجار هائل لناقلة نفط يودي بحياة 98 شخصًا على الأقل في سيراليون

انفجرت ناقلة نفط في عاصمة سيراليون، فريتاون، ما أودى بحياة 91 شخصًا على الأقل. وقال محمد لامراني باه، مدير الاتصالات للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في سيراليون، لـCNN إن هناك عددًا من الأشخاص في حال حرجة.



المنطقة العربية تسجل أعلى معدلات بطالة في العالم

سجلت المنطقة العربية أعلى مستوى بطالة حول العالم، لا سيّما بين النساء والشباب، حسب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدوليّة.



مصر تعلن اكتشاف أجزاء من واجهة معبد فرعوني يعود لعصر الأسرة الـ30

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الجمعة، اكتشاف أجزاء من الواجهة الغربية والشمالية لمعبد الملك نختنبو الأول، مؤسس الأسرة الثلاثين، والتي كانت واحدة من أواخر عائلات عصر الازدهار في تاريخ مصر القديمة.



بسبب علاقة مثلية.. أنجلينا جولي حزينة على حظر "الأبديون" في السعودية

قالت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إنها "فخورة بمارفل" لرفضها حذف مشاهد من فيلم "الأبديون" تتناول زواجٍ مثلي الجنس بين اثنين من أبطاله الخارقين، ما دفع السعودية، والكويت وقطر لحظر عرض الفيلم في صالات السينما على أراضيها.