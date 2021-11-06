من رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على رفض مجموعة "أوبك بلس" الاستجابة لدعوته إلى زيادة إنتاج النفط وذكره للسعودية وروسيا بالتحديد، إلى مقتل 98 شخصا إثر انفجار ناقلة نفط في سيراليون، وتسجيل المنطقة العربية لأعلى معدلات البطالة في العالم... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
انفجرت ناقلة نفط في عاصمة سيراليون، فريتاون، ما أودى بحياة 91 شخصًا على الأقل. وقال محمد لامراني باه، مدير الاتصالات للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في سيراليون، لـCNN إن هناك عددًا من الأشخاص في حال حرجة.
سجلت المنطقة العربية أعلى مستوى بطالة حول العالم، لا سيّما بين النساء والشباب، حسب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدوليّة.
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الجمعة، اكتشاف أجزاء من الواجهة الغربية والشمالية لمعبد الملك نختنبو الأول، مؤسس الأسرة الثلاثين، والتي كانت واحدة من أواخر عائلات عصر الازدهار في تاريخ مصر القديمة.
قالت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إنها "فخورة بمارفل" لرفضها حذف مشاهد من فيلم "الأبديون" تتناول زواجٍ مثلي الجنس بين اثنين من أبطاله الخارقين، ما دفع السعودية، والكويت وقطر لحظر عرض الفيلم في صالات السينما على أراضيها.