من ترحيب وزارة الخارجية السعودية بإدراج قيادات حوثية ضمن قائمة العقوبات، ومقتل متظاهرين في السودان، إلى العثور على جثة لاجئ سوري بين بولندا وبيلاروسيا، وصولاً إلى إيقاف مشجعين لمباراة في مصر بسبب محمد صلاح.. إليكم ملخص توب 5 اليومي من CNN بالعربية لبعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رحبت وزارة الخارجية السعودية بإدراج مجلس الأمن الدولي لثلاثة من قيادات جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، "بسبب تهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن".

قُتل عدد من المتظاهرين برصاص القوات العسكرية السودانية خلال مسيرات احتجاجية في عدة مدن سودانية، بحسب بيان اللجنة المركزية لأطباء السودان، يوم السبت.

عُثر على جثة شاب سوري، السبت، في غابات قرب الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، في إطار أزمة اللاجئين العالقين بين البلدين وسط أزمة جيوسياسية كبرى

يقول مركز السيطرة على الأمراض أن الحصبة تشكل تهديدًا للعالم مرة أخرى، بعد أن فوت 22 مليون طفل لقاحاتهم خلال الوباء

أوقف مشجعون أنغوليون مباراة منتخب بلادهم أمام نظيره المصري 3 مرات لالتقاط صور مع النجم المصري محمد صلاح الجمعة