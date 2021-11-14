من ترشح سيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة في ليبيا، وكشف مسؤول أردني لـCNN بالعربية موعد تشغيل المنطقة الحرة بين الأردن وسوريا، وجدل بسبب صورة متداولة لرئيسي الاستخبارات في السعودية وسوريا، وصولا إلى زلزال قوي ضرب إيران... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تقدم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، بأوراق ترشحه لرئاسة ليبيا، في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

تستعد المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، لإعادة تشغيلها مجددًا بعد إغلاق لسنوات منذ 2015، بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا واستقبال آلاف المستثمرين الجدد قبل نهاية العام الجاري، فيما شهدت الأسابيع القليلة الماضية اجتماعات مكثفة للجانبين.

أثارت صورة متداولة لرئيسي جهازي الاستخبارات العامة في السعودية وسوريا خلال المنتدى العربي الاستخباري في مصر، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لجلوسهما بمحاذاة بعضهما وسط تكهنات حول تقارب بين الرياض ودمشق

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في إيران، الأحد، إثر هزات أرضية، إحداها كانت بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن مدير مركز الطوارئ في محافظة هرمزكان الجنوبية، مهرداد حسن زادة.

برر النائب المصري، أيمن محسب، طلب إحاطة في البرلمان لوزير ة الثقافة، بسبب مسرحية "المومس الفاضلة" بأن الاسم "استفزه جدا".