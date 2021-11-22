توب 5.. ضبط خلية إرهابية في البحرين.. وتعليق للأزهر عن "التحول الجنسي"

من إعلان جهاز المباحث والإدارة الجنائية في البحرين القبض على خلية إرهابية، إلى إعلان نوايا بين الإمارات والأردن وإسرائيل تمهيدا لاتفاقية في الطاقة والمياه، وتطرق شيخ الأزهر إلى ما وصفه بـ"هوس التحول الجنسي".... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن جهاز المباحث والإدارة الجنائية في البحرين القبض على "عناصر إرهابية" كانت تخطط لعمليات من شانها زعزعة الأمن والسلم الأهلي كان بحوزتها أسلحة مصدرها إيران، الإثنين

وقعت الإمارات والأردن وإسرائيل "إعلان نوايا" تمهيدا للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع ثلاثي مشترك في قطاعي الطاقة والمياه، وذلك في معرض إكسبو دبي 2020 الإثنين

زار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عُمان، هيثم بن طارق، ملعب "البيت المونديالي"، الإثنين، وذلك في إطار زيارة يجريها الثاني لقطر

تطرق شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إلى ما وصفه بـ"هوس التحول الجنسي" دون وجود ضرورة طبية قاطعة وذلك في اليوم العالمي للمتحولين جنسيا في الـ20 من نوفمبر/ تشرين الثاني.

أثر استمرار العنف والوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن بشكل كبير على الصحة النفسية للعديد من العائلات، ووضّحت أفراح الدميني، أخصائية نفسية في أطباء بلا حدود، الجهود التي تقوم بها المنظمة في مجال الصحة النفسية للمرضى الذين يتلقون الرعاية في المستشفى في منطقة ذي السفال.