توب 5: إماراتي يفوز برئاسة الإنتربول.. ومظاهرات ضد اتفاق البرهان وحمدوك

من فوز مرشح الإمارات أحمد الريسي برئاسة الإنتربول، إلى الاحتجاجات الحاشدة في السودان ضد اتفاق البرهان وحمدوك، ولقاء نائب أردوغان مع وزير التجارة السعودي في إسطنبول... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
نزلت حشود من المحتجين إلى شوارع عدة مدن في السودان، الخميس، للتنديد بالاتفاق الذي أبرم، الأحد الماضي، بين رئيس الوزراء المعاد تنصيبه مؤخرا عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها جماعات معارضة سودانية جانبًا من تلك الاحتجاجات.