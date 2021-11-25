توب 5: إماراتي يفوز برئاسة الإنتربول.. ومظاهرات ضد اتفاق البرهان وحمدوك

من فوز مرشح الإمارات أحمد الريسي برئاسة الإنتربول، إلى الاحتجاجات الحاشدة في السودان ضد اتفاق البرهان وحمدوك، ولقاء نائب أردوغان مع وزير التجارة السعودي في إسطنبول... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الإنتربول: فوز مرشح الإمارات أحمد الريسي برئاسة المنظمة لـ4 سنوات

أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو ما يُعرف بـ"الإنتربول" عن فوز مرشح دولة الإمارات اللواء أحمد ناصر الريسي برئاستها لمدة 4 سنوات.

نائب أردوغان يلتقي وزير التجارة السعودي في إسطنبول

التقى فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، في مدينة إسطنبول.

احتجاجات ضخمة ضد اتفاق حمدوك والبرهان في شوارع السودان

نزلت حشود من المحتجين إلى شوارع عدة مدن في السودان، الخميس، للتنديد بالاتفاق الذي أبرم، الأحد الماضي، بين رئيس الوزراء المعاد تنصيبه مؤخرا عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها جماعات معارضة سودانية جانبًا من تلك الاحتجاجات.

أغلب الضحايا عراقيون.. حرب كلامية بين فرنسا وبريطانيا حول مأساة القنال

تصاعدت الحرب الكلامية بين القادة البريطانيين والفرنسيين حول مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد موت 27 شخصًا غرقًا، الأربعاء، خلال محاولتهم عبور القنال الإنجليزي (بحر المانش).

قبل تطعيم الأطفال والمراهقين.. منظمة الصحة تحث على منح الأولية لمشاركة لقاحات كورونا حول العالم

دعت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد الأربعاء، الدول إلى النظر في فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد "كوفيد-19"، ولكن، إعطاء الأولوية لمشاركة اللقاحات على مستوى العالم قبل البدء في تطعيم الأطفال.