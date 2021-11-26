من إعلان إيران زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل المحادثات النووية، والبحرية التونسية تنقذ مئات المهاجرين في مركب جنح قبالة سواحل صفاقس، والتحالف السعودي في اليمن يعلن عن "عملية استخباراتية دقيقة"، مرورًا بحالة القلق العالمي بسبب اكتشاف متحور كورونا الجديد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، للتلفزيون الحكومي، بحسب وكالات الأنباء شبه الرسمية، قبل أيام من محادثات فيينا النووية، إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم إلى 30 كيلوجرامًا المخصب بنسبة 60٪.

أنقذت البحرية التونسية 487 مهاجرًا كانوا على متن مركب تنقل في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لشبكة ألارم فون - Alarm Phone في بيان قصير شاركته شبكة CNN يوم الجمعة.

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهداف معسكر "دار الرئاسة" الخاص بالحوثيين بعد عملية استخباراتية الدقيقة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

أثار اكتشاف متغير جديد لفيروس كورونا، من المحتمل أن يكون أكثر قابلية للانتقال حسب السلطات الصحية في جنوب إفريقيا، رد فعل قويًا في جميع أنحاء العالم مع حظر عدد من الدول دخول المسافرين من العديد من دول جنوب قارة إفريقيا.

ردت عضو الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، على "إساءة عنصرية" مزعومة وجهتها لها زميلتها في الكونغرس عن الحزب الجمهوري وإحدى مناصرات الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تمر الإساءة للمسلمين بدون إدانة