من أكبر تعديل تشريعي في تاريخ الإمارات، وسماح السعودية بالدخول المباشر إلى أراضيها من جميع الدول، وحسن نصرالله يثير الجدل بسبب "خطأ" في تاريخ استقلال لبنان، مرورًا بإعلان الشرطة الإيرانية تعتقل 67 شخصًا في أصفهان بعد احتجاجات على نقص المياه، وصولا ‘"هناك سبب للقلق"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

اعتمد رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أكبر تعديلات تشريعية في تاريخ الدولة شملت 40 قانونا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات السبت

أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، السماح بالقدوم المباشر إلى أراضيها من جميع دول العالم "لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة"، بداية من صباح السبت المقبل.

أثار الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، جدلا واسعا بسبب ذكر تاريخ خاطئ لاستقلال لبنان، ورأى البعض أن الحدث يدل على عدم اكتراثه بالبلاد

اعتقلت الشرطة الإيرانية، السبت، 67 متظاهرًا خلال مسيرات عنيفة في مدينة أصفهان بسبب نقص المياه الذي حدث يوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

تم اكتشاف متغير جديد لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا، ويقول العلماء إن هناك "سببًا يدعو للقلق" فيما يتعلق بالمتغير. المتغير، الذي يحتوي على أكثر من 30 طفرة على بروتين سبايك التابع له، يمكن أن يثبت أنه قادر على تقليل فعالية لقاحات فيروس كورونا الحالية المتوفرة للأشخاص