من إعلان التحالف السعودي استهداف معسكر للحوثيين، وتلقي وزير خارجية الإمارات اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني، وإدانة الأردن لتصريحات إسرائيلية حول المسجد الأقصى، وصولًا إلى تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي على استلام زوجة اللاعب محمد صلاح جائزة القدم الذهبية بدل عنه… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهداف معسكر تدريبي للحوثيين أسفر عن مقتل 60 من المقاتلين في صفوفهم الثلاثاء

تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان

دانت الخارجية الأردنية تصريحات وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي حول المسجد الأقصى واصفة إياها بـ"غير المبررة"، حسب يان نُشر الثلاثاء

قالت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية الأوروبية إيمير كوك الثلاثاء، إنّ اللقاحات التي تستهدف متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" قد تتمّ الموافقة عليها خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، إذا لزم الأمر.

أثارت زوجة اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ماغي صادق، موجة من التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تسلمت جائزة "القدم الذهبية" التي فاز بها زوجها في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الإثنين