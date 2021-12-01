من تصريحات أنور قرقاش حول زيارة وفد إماراتي لإيران قريبا الى بيان الخارجية اللبنانية حول استهداف السعودية بزورق مفخخ وصولًا الى فوز مصر على لبنان.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أنور قرقاش: مسؤولون إماراتيون يزورون إيران قريبا

أعلن مستشار رئيس الدولة في الإمارات، أنور قرقاش، الثلاثاء، أن وفدا يضم مسؤولين إماراتيين سيزور إيران قريبا، حسبما ذكر في إيجاز صحفي، وفق ما قالته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

لبنان يعلن موقفه من استهداف السعودية بزورق مفخخ.. فماذا جاء في بيان الخارجية؟

في ظل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، دانت وزارة الخارجية اللبنانية ما وصفته بـ"الهجوم الإرهابي" الذي استهدف السعودية، فجر الأربعاء، بزورق مفخخ

مصر تفوز بشق الأنفس على لبنان.. وردود فعل متباينة على الظهور الأول

أثار فوز منتخب مصر على نظيره اللبناني بهدف نظيف في دور المجموعات من كأس العرب على تويتر، إذ تباينت ردود الفعل بين المدح والانتقاد، الأربعاء

نشرات الأخبار بطاقم نسائي للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية

تشارك وزارة شؤون الإعلام البحرينية في احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية، حيث قام طاقم نسائي بالعمل على نشرات الأخبار في تلفزيون البحرين لهذا اليوم في جميع مراحل الإنتاج والإعداد والتقديم.

دراسة إسرائيلية: جرعة معززة من لقاح "فايزر" تقلّل خطر الإصابة بكورونا بنسبة 80%

وجدت دراسة في إسرائيل أن جرعة معززة من لقاح "فايزر" تقلّل خطر الإصابة بعدوى "كوفيد -19" بنسبة 80٪ أو أكثر.